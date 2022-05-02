Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde ilerleyen A.T. idaresindeki 06 ENH 26 plakalı otomobil, hastane kavşağında, G.Y'nin kullandığı 34 BBC 04 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlardaki E.Y. (33), B.T. (15), G.T. (12) ve Y.S.T. (7) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, E.Y'nin hamile olduğu öğrenildi.