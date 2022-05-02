Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde ilerleyen A.T. idaresindeki 06 ENH 26 plakalı otomobil, hastane kavşağında, G.Y'nin kullandığı 34 BBC 04 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlardaki E.Y. (33), B.T. (15), G.T. (12) ve Y.S.T. (7) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, E.Y'nin hamile olduğu öğrenildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Şirinevler, Karabük, Güncel, Haberler

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