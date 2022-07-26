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Son dakika haberi! Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Kastamonu istikametine giden O.H. yönetimindeki 78 AAE 106 plakalı otomobil, Toprakcuma yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yenice yolundaki diğer kazada ise plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Çakmakkaya Tüneli'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldıkları aynı hastanede tedavi altına alındı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Kastamonu Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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