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Son dakika haberi! Karabük'te haddehanenin çatısından düşerek ölen iş adamının cenazesi defnedildi

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Son dakika haberi! Karabük'te haddehanenin çatısından düşerek ölen iş adamının cenazesi defnedildi

Son dakika haber... Karabük'te bir haddehanenin çatısından düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te bir haddehanenin çatısından düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından özel bir hastanenin morgundan alınan Kaan Kalyoncu'nun cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

Kalyoncu'nun yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İş adamının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Belediye Başkanı Rafet Vergili ile çok sayıda kişi katıldı.

Karabük'te dün, ortağı olduğu Yeşil Mahalle'deki haddehanenin (büyük yassı levhaların eritildiği, merdanelerden geçirildiği yer) çatısında devam eden çalışmayı kontrol eden 40 yaşındaki Kaan Kalyoncu yaklaşık 20 metreden zemine düşmüş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

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