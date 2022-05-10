Son dakika haberi: Karabük'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayır Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Orhan Kuzu - Güncel