Son dakika haberi: Karabük'te çıkan ot yangını trafo merkezine sıçramadan söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberler... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, trafo merkezine sıçramadan söndürüldü. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, trafo merkezine sıçramadan söndürüldü. Babasultan Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle trafo merkezine sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm otluk arazi ve bazı elektrik hatları zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler Safranbolu Karabük Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Karabük'te çıkan ot yangını trafo merkezine sıçramadan söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.