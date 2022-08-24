Son dakika haberi: Karabük'te çıkan ot yangını trafo merkezine sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberler... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, trafo merkezine sıçramadan söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, trafo merkezine sıçramadan söndürüldü.
Babasultan Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle trafo merkezine sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 dönüm otluk arazi ve bazı elektrik hatları zarar gördü.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel