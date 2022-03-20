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Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı Bartın'ın Ulus ilçesinde hasta almaya giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

ULUS, BARTIN (İHA) - Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde hasta almaya giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akörensöküler köyünde atım bronşit rahatsızlığı bulunan İbrahim Şimşek isimli bir hastayı almak için yola çıkan 112 Acil Servis Ekipleri, Düzyer mahallesinde yoldan çıkarak kara saplandı. Uzun uğraşlara rağmen saplandığı yerden kurtarılamayan ambulans haber verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkararak hastaya ulaşmasını sağladı.

Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Son dakika haberi | Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Ambulans, Bartın, Ulus, kar, Güncel, Haberler

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