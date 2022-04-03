Son dakika haberi: Kanser hastası Türk, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi - Haberler

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Son dakika haberi: Kanser hastası Türk, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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Son dakika haberi: Kanser hastası Türk, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi

Son dakika haberler: İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan kanser hastası Tevfik Kazanç, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Stockholm Arlanda Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan kanser hastası Tevfik Kazanç, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Stockholm Arlanda Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

42 yaşındaki böbrek kanseri Tevfik Kazanç'ın Türkiye'den yardım talebi çağrısı karşılık buldu.

Arlanda Havalimanı'na inen uçak, Türkiye saatiyle 11.20'de Tevfik Kazanç'ı alarak havalandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kazanç, yaklaşık bir ay önce kendisine kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

O günden beri tedavi gördüğünü anlatan Kazanç, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gidip Türk doktorlarına tedavi olmak için müracaat ettim. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve buradaki Büyükelçiliğimiz yakından ilgilendi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Konsolosu Selin Zülfikar'a, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş'a, UID İsveç Başkanı Özer Eken'e ve İsveç sağlık personeline teşekkür ederim."

Son dakika haberi: Kanser hastası Türk, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi

Son dakika haberi: Kanser hastası Türk, İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Ambulans, Türkiye, Kanser, İsveç, Güncel, Haberler

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