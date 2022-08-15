Son dakika haberi! Kanarya Adaları'na 3'ü ölü, 47 düzensiz göçmen geldi

Son dakika haberi: İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Fuerteventura kıyılarına, içinde 47 düzensiz göçmenin olduğu bir botun geldiği, yolculuk sırasında göçmenlerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Fuerteventura kıyılarına, içinde 47 düzensiz göçmenin olduğu bir botun geldiği, yolculuk sırasında göçmenlerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, saat 23.00 sıralarında acil telefon hattına gelen bir aramada Fuerteventura'nın 7 kilometre açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir botun bulunduğu bilgisinin ulaştığı belirtildi.

Harekete geçen ekiplerin saat 00.35'te bölgeye ulaştığı, bottaki 3 kişinin cansız bedenleri ile diğer 44 kişinin Sahil Güvenlik gemisine alındığı kaydedildi.

Aralarında iki kadın ve bir çocuğun olduğu, Kuzey Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin, Rosario Limanı'na götürüldükleri açıklandı.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-15 Temmuz tarihlerinde İspanya'ya yasa dışı yollardan giriş yapan 15 bin kadar düzensiz göçmenden 9 bin 308'i, Kanarya Adaları'na gelmişti.

Kanarya Adaları'na bu yıl içinde gelen düzensiz göçmenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı.