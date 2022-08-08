Son dakika haberi: Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü (3) Son dakika haberi... ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTAÇorum'da kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Dudu ile (37) kızı Zuma Benli (1) için merkeze bağlı Üyük köyünde cenaze namazı kılındı. ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTA Çorum'da kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Dudu ile (37) kızı Zuma Benli (1) için merkeze bağlı Üyük köyünde cenaze namazı kılındı. Kazada yaralı kurtulup, tedavisinin ardından taburcu sürücü Fatih Benli'nin de katıldığı cenazede, anne ve kızı aynı tabuta konuldu. Kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazeleri, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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