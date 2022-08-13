Son dakika haberi: Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te kamyonetin çarptığı Muhammed Bağdat (8), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. GAZİANTEP'te kamyonetin çarptığı Muhammed Bağdat (8), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün gece saatlerinde Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde babası Ahmed Bağdat'ı bekleyen Muhammed'e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Küçük Muhammed kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Bağdat, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümü ile ailesini yasa boğan Muhammed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, Muhammed Bağdat'a çarpan kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş Çağlayan Bağdat Güncel Haberler Son Dakika

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