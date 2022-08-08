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Son dakika haberi: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 sivil öldü

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Son dakika haberi: Kamerun'da Boko Haram saldırısında 3 sivil öldü

Son dakika gelişmesine göre Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Kolofata kasabasına Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 sivili öldüren teröristler 2 kadını rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Boko Haram Kamerun Uzak Güncel Haberler Son Dakika

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