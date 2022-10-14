Son dakika haberi | Kamboçya'da teknenin alabora olması sonucu 8 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haber... Kamboçya'da teknenin alabora olması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu. Kamboçya'da teknenin alabora olması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu. Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililer, Kamboçya'nın güneyinde yer alan Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde 14'ü öğrenci 15 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğunu söyledi. Polis yetkilileri, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Kaynak: AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Kamboçya Mekong Güncel Haberler Son Dakika

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