Son dakika haberi | Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı Güncel Haberler Son dakika haberi... Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığını bildirdi. Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığını bildirdi. Kalaşnikof'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin hafif silah üretiminin yoğun ihracat talebi nedeniyle arttığı kaydedildi. Şirketin, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, eylül ayı itibarıyla hafif silah satışında geçen yılın toplam satış rakamlarının aşıldığına vurgu yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaşnikof Başkanı Alan Luşnikov, şirketin önceliğinin, Rusya Savunma Bakanlığı için askeri ürünlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesi olduğunu söyledi. Güncel Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Kalaşnikof İhracat Güncel Haberler Son Dakika

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