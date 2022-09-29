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Son dakika haberi | Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı

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Son dakika haberi | Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı

Son dakika haberi... Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığını bildirdi.

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığını bildirdi.

Kalaşnikof'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin hafif silah üretiminin yoğun ihracat talebi nedeniyle arttığı kaydedildi.

Şirketin, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, eylül ayı itibarıyla hafif silah satışında geçen yılın toplam satış rakamlarının aşıldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaşnikof Başkanı Alan Luşnikov, şirketin önceliğinin, Rusya Savunma Bakanlığı için askeri ürünlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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