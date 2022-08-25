Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'tai 2 otomobil ile 1 özel halk otobüsünün karıştığı zincirlemede kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Şekerdere Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Şeyh Halil (21) yönetimindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Karşı şeride de geçen otomobil, Abdulaziz Özdoğan'ın (25) kullandığı 43 RL 206 plakalı otomobil ile Tugay Özalpay yönetimindeki 46 H 0382 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada Muhammed Şeyh Halil, Abdulaziz Özdoğan ile Levent Özdoğan yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh Halil ile Abdulaziz Özdoğan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüjü aşıp, diğer otomobile ve otobüse çarptığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.