Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı verdiği 6 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bazı evlere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 109 fişek, 2 hassas terazi, 69,50 gram sentetik uyuşturucu, 12,55 gram bonzai, 9,06 gram esrar, 43 uyuşturucu hap, 15 sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İzzet Mazı Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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