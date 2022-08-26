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Kahramanmaraş haber: KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Y.D'nin kullandığı plakası açıklanmayan otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Alfi" desteğiyle yapılan aramada, vites kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler

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