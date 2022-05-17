Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.M'nin kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, 717 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Haberler

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