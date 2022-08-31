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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A. ve C.A, Dulkadiroğlu Mahallesi 8. Sokak'ta husumetli oldukları bir grupla karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralanan S.A. ve C.A, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 7 kişiyi, Yenişehir Mahallesi Kafeler Sokak'ta yakaladı.

Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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