Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta otomobilin yayalara çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan yayalardan biri daha hastanede yaşamını yitirdi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.H.G. idaresindeki 34 KY 6339 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan C.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden M.H.G. idaresindeki 34 KY 6339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.K. ile C.K'ye çarpmış, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan B.K, yaşamını yitirmiş, C.K. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.