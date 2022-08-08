Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılılı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yaptı. Aramada, 1630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Tunahan Akgün Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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