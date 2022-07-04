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Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Son dakika haberler: Yanan geri dönüşüm tesisi Yanan malzeme ve ekipmanlar Tesisin yıkılan duvarları Yangında zarar gören araç Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm tesisinde yangının yol açtığı hasar günün aydınlanmasıyla...

Yanan geri dönüşüm tesisi

Yanan malzeme ve ekipmanlar

Tesisin yıkılan duvarları

Yangında zarar gören araç

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm tesisinde yangının yol açtığı hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Günün ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki bazı duvarlar kontrollü şekilde yıkıldı.

Çoğu kullanılamaz hale gelen fabrikadaki malzemeler, çalışanlar tarafından çıkarıldı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

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