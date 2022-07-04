Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) Son dakika habere göre KONTROL ATINA ALINDIKahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 23 araç ile müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle, İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verdi. KONTROL ATINA ALINDI Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 23 araç ile müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle, İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verdi.Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör'ün de yangın yerine giderek takip ettiği söndürme çalışmaları sonunda alevler gece yarısından sonra kontrol altına alındı. Yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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