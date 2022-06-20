Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 silah ele geçirildi. Kahramanmaraş'ta son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son bir hafta içerisinde 14 silah ele geçiren ekipler, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi. Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin devam edeceği belirtildi. AA / İzzet Mazı - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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