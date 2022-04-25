Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Haberler

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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oto yıkamada çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oto yıkamada çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yamaçtepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki oto yıkamada çalışan B.B. ile T.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, yanında taşıdığı bıçakla B.B'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından T.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Turgut Özal Bulvarı, Kahramanmaraş, Güncel, Haberler

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