Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Atık kağıt toplama alanında yangın çıktı
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Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta, atık kağıt toplama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kahramanmaraş'ta, atık kağıt toplama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına ait atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Duman yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel