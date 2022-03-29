Son dakika haberi: Kahramankazan'da Yaşlılar Haftası etkinliği düzenlendi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İlçedeki bir düğün salonunda 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için "Ulu çınarlarla buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen programda yaşlılara hediyeler verildi.

Programda Türk Halk Müziği Sanatçısı Nazlı Öksüz konser verdi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, eşi Nergiz Oğuz ile masaları tek ziyaret etti.

Programda konuşan Oğuz, yaşlılara gereken sevgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bizim çocuk ve gençlik meclislerimiz var ama bundan sonra Kahramankazan'da 'ak saçlılar meclisi' kuracağız. Yani tecrübelerinizi bize aktarmanız, gerektiğinde hata yaptığımız noktalarda bizleri uyarmanız için." dedi.