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Son dakika haberi... Kahramankazan'da şehit polis memuru Muhammet Uz için mevlit okutuldu

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Son dakika haberi... Kahramankazan'da şehit polis memuru Muhammet Uz için mevlit okutuldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramankazan ilçesinde 2017'de şehit olan polis memuru Muhammet Uz için mevlit okutuldu.

Kahramankazan ilçesinde 2017'de şehit olan polis memuru Muhammet Uz için mevlit okutuldu.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan ve beraberindekiler Ulu Cami'de okunan mevlit programına katıldı.

Parlar, cami çıkışında şehit polisin eşi Fatma Zehra'ya taziyede bulunarak bir süre sohbet etti.

Zehra, program sonrasında AA muhabirine, şehit eşi olmanın gururunu ve ondan ayrı kalmanın hüznünü birlikte yaşadığını söyledi.

Öğle namazı çıkışında vatandaşlara lokum ve lokma tatlısı ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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