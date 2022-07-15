Kahramankazan'da "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazan Şehitliği ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazan Şehitliği ziyaret edildi. Asri Mezarlık'taki taziye evinde gerçekleştirilen anma etkinliğine Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü ile gazi ve şehit yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın dua etmesinin ardından şehitlik ziyareti yapıldı. Ziyaretçiler, şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakarak dua etti. Kahramankazan Ulu Cami'de cuma namazı öncesi şehitler için mevlit de okutuldu, cami çıkışında cemaate lokma tatlısı ve mevlit şekeri ikram edildi. AA / Nuğman Göktaş - Güncel Güncel Haberler

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