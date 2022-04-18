Kağıthane'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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İstanbul Kağıthane'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kağıthane'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hasdal Sütlüce Bağlantı yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BTG 496 plakalı panelvanın, bir otomobile çarpmasıyla 4 aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.