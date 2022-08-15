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Son dakika gündem: KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Son dakika haberleri: KADIKÖY'de sokağın artasında birbirleriyle kavga eden iki kişiden biri diğerini kolundan bıçaklayarak yaraladı.

KADIKÖY'de sokağın artasında birbirleriyle kavga eden iki kişiden biri diğerini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Esnafın sandalye fırlattığı bıçaklı saldırgan güçlükle ayrılarak polis tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga eden ikiliden adının İsmail olduğu öğrenilen kişi, cebinden çıkardığı bıçakla diğerini kolundan yaraladı. Çevre esnafı ile gelen polis ekipleri uzun süre kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Bir esnaf, eli bıçaklı kişiye sandalye fırlattı. Kavganın güçlükle sonlandırılmasının ardından polis İsmail adlı saldırganı gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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