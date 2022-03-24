Son dakika haberi | KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (4)
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Son dakika haberleri... TUTUKLANDIOrdu'da sevgilisi Eda Evli'yi (22) boğarak öldüren Sinan Şimşek (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ORDU (DHA) - TUTUKLANDI
Ordu'da sevgilisi Eda Evli'yi (22) boğarak öldüren Sinan Şimşek (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel