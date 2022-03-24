Son dakika haberi | KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (4) - Haberler

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Son dakika haberi | KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (4)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Son dakika haberi | KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (4)

Son dakika haberleri... TUTUKLANDIOrdu'da sevgilisi Eda Evli'yi (22) boğarak öldüren Sinan Şimşek (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORDU (DHA) - TUTUKLANDI

Ordu'da sevgilisi Eda Evli'yi (22) boğarak öldüren Sinan Şimşek (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Ordu, Güncel, Haberler

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