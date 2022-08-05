Son dakika haberi... Kabil'de Şiilerin yoğun yaşadığı bölgede düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu bölgede meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu bölgede meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağırlıklı Şiilerin oluşturduğu Sarkariz bölgesinde bir seyyar satıcı arabasına yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi. Açıklamada, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında meydana gelen saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Söz konusu bölgede, Şiiler bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor. Güncel AA / Bilal Güler Afganistan Kabil Güncel Haberler Son Dakika

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