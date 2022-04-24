Son dakika haberi... Japonya'nın kuzeyinde kaybolan teknedeki 10 kişi ölü bulundu
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Edinilen son dakika haberine göre Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaybolan turistik gezi teknesindeki 10 kişi ölü bulundu.
Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaybolan turistik gezi teknesindeki 10 kişi ölü bulundu.
Kuzeydeki Hokkaido'da dün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ve yolcularını arama çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası kıyılarında 10 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.
Helikopter dahil hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, arama faaliyetleri devam ediyor.
Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), faaliyetlere destek amacıyla bölgeye destroyer sevk ettiğini duyurdu.
Firma soruşturulacak
Bölgeye giden Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, tur firmasının özel denetlenmesi için soruşturma ekibi kurulacağını açıkladı.
Olay
Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, iki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.
Turu düzenleyen firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.
Teknenin dün sabah, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.
Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali yayımlamıştı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.