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Son dakika haberi: Japonya ile Tayland, savunma ekipmanları ile teknoloji transferi anlaşması imzaladı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Son dakika haberi: Japonya ile Tayland, savunma ekipmanları ile teknoloji transferi anlaşması imzaladı

Son dakika haberlerine göre Japonya ile Tayland, karşılıklı savunma ekipmanları ile teknoloji transferini sağlayacak anlaşma imzaladı.

Japonya ile Tayland, karşılıklı savunma ekipmanları ile teknoloji transferini sağlayacak anlaşma imzaladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ziyaret ettiği Bangkok'da görüştüğü Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede iki Başbakan, Japonya ile Tayland arasında karşılıklı savunma ekipmanları ile teknoloji transferini sağlayacak anlaşmayı imzaladı.

Akabinde düzenlenen ortak basın toplantısında Kişida, "Savunma teçhizatı ve teknoloji transferini anlaşmasını imzalamak, ikili savunma iş birliğimizi ileri taşıyacak başat bir adım" dedi.

Prayut da anlaşmanın "Tay savunma sanayisine Japon yatırımlarını artıracağını" belirterek, ikili ilişkilerin "kapsamlı stratejik partnerlik" seviyesine yükseltilmesinin önemine dikkati çekti.

İki lider görüşmede, Çin'in faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bölgede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamlı iş birliğinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Ukrayna'daki krizi ele alan iki lider, "egemenlik ve toprak bütünlüğü ihlalleri ile statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine" karşı olduklarını belirtti.

Kişida ile Prayut, Myanmar ve Kuzey Kore dahil bölgesel sorunlara yönelik yakın iş birliğinin sürdürülmesinde fikir birliğine vardı.

Görüşmede, Japonya'nın, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Tayland'a 50 milyar yen (385 milyon dolar) kredi sağlaması kararı da verildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Başbakan, Tayland, Japonya, Güncel, Haberler

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