Son dakika haberi... Japon foto muhabiri Sasamoto 107 yaşında hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Japonya'nın ilk kadın foto muhabirlerinden Sasamoto Tsuneko, 107 yaşında yaşamını yitirdi. Japonya'nın ilk kadın foto muhabirlerinden Sasamoto Tsuneko, 107 yaşında yaşamını yitirdi. Kyodo ajansına göre, 1914 doğumlu kadın foto muhabir Sasamoto, 15 Ağustos'ta Kanagawa eyaletindeki bakım evinde hayatını kaybetti. Sasamoto, Japonya Fotoğrafik Topluluğuna (PSJ) resmen kaydolan ilk Japon kadın foto muhabirlerinden biri olarak tanınıyordu. Fotoğrafçılık alanında 70 yıl hizmet veren Sasamoto, İkinci Dünya Savaşı öncesi modern Japonya tarihinin belgeselini de çekmişti. Sasamoto, General Douglas MacArthur yönetimindeki ABD güçlerinin Japonya'yı işgali ile ikili güvenlik anlaşması karşıtı protestoları fotoğraflamıştı. 1868-1912'deki Meiji dönemine ait Japon kadın portreleriyle de bilinen Sasamoto, 2016'da Lucie Awards "Yaşam Boyu Ödülüne" layık görülmüştü. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Japonya Japon Güncel Haberler Son Dakika

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