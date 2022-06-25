Son dakika haberleri: Jandarmanın "hassas burunları" operasyonlara helikopterli eğitimle hazırlanıyor

Nevşehir'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), jandarmaya zorlu şartlarda eşlik edecek köpekler, helikopterlerin kullanıldığı eğitimle göreve hazırlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında faaliyete başlayan JAKEM'deki Jandarma Köpek Eğitim Birlik Komutanlığında, jandarmanın yurt içi ve dışındaki operasyonlarında görev alması amacıyla köpekler özel eğitimden geçiriliyor.

Köpeklerin jandarma timlerinin emniyet ve asayiş görevlerine yönelik kullanılmasında uluslararası düzeyde eğitim merkezi olarak hizmet sunan JAKEM'de, arama kurtarma, bomba ve mayın arama, iz takip, devriye, uyuşturucu madde arama, keşif ve yangın tespit konularında eğitilen köpekler, çeşitli operasyonlarda görev alıyor.

"Kullanıcı personeli" ile yavru dönemlerinden itibaren merkezde eğitim alan köpeklere, çeşitli dönemlerde operasyon ortamına alıştırma amacıyla helikopterle de destek veriliyor.

Helikoptere binme ve inme, helikopter ile tahliye konularında deneyim kazandırılan "hassas burunlar" ve görev arkadaşları Nevşehir semalarında eğitim görüyor.

Çeşitli ülke personelleri de JAKEM'de eğitiliyor

JAKEM Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal, AA muhabirine, talepler doğrultusunda farklı dost ülke personelinin de Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde JAKEM'de eğitim aldığını belirtti.

Merkezde köpeklerin yavruluk döneminden itibaren "kullanıcı personel" ile çeşitli eğitimlere tabi tutulduğunu aktaran Uysal, "Başta kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Moritanya, Cibuti ve Katar gibi ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kurs vermeye devam eden JAKEM Komutanlığı, ulusal anlamda olduğu gibi uluslararası alanda da ülkemizi ve jandarma teşkilatını temsil etmektedir." dedi.

JAKEM Köpek Eğitim Kurs Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Aydın Tekin de "görev köpeği kullanıcısı personele" branşlarına göre, 14 ila 24 hafta eğitim verildiğini söyledi.

Personelin özenle seçildiğini vurgulayan Tekin, "Kursiyer personelimizi, görev arkadaşları köpekleri çok seven ve onlarla iyi bir dostluk kuran, istekli jandarma personeli arasından belirleyip, çeşitli ön eleme testlerinden geçirmek suretiyle seçiyoruz. Kursu başarıyla bitiren personel eğittiği köpeği ile birliğine sevk edilmektedir." diye konuştu.

Köpekler, her türlü şart ve durumda görev yapabilecek şekilde eğitiliyor

JAKEM Arama Kurtarma Köpek Eğitim Kısımı Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevinç Uğurateş de köpeklerin, yurt içi ve dışındaki operasyonel görevlerde başarı sağlaması amacıyla çeşitli eğitimlere dahil edildiğini dile getirdi.

Köpeklerin, hava araçlarıyla intikalde öz güvenli hale gelebilmeleri için helikopterle de eğitim verildiğini anlatan Uğurateş, şunları kaydetti:

"Köpeklerimize, birliğimiz içindeki eğitim alanlarında kazandığı yetenekleri farklı ortamlarda da gösterebilmesi ve eğitimlerini pekiştirmeleri amacıyla farklı arazi ve iklim şartlarında görev yaptırılmaktadır. Sadık dostumuz ve görev arkadaşlarımız köpekler, eğitim esnasında her türlü arazi ve hava koşullarında görevlerini yapmak üzere yetiştirildiğinden kara ve denizde olduğu gibi görev esnasında hava araçlarıyla da karşılaşabilmektedir. Bu nedenle köpeklerimiz helikoptere binme ve inme eğitimleri sayesinde hava araçlarına, çıkan yüksek ses ve rüzgara aldırış etmeden ve korkmadan yaklaşabilmektedir."