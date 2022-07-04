Son dakika haberi: Jandarmanın eğitimli köpekleri "Ocak" ile "Yengi" otizmli çocuklara gösteri sundu - Haberler

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Son dakika haberi: Jandarmanın eğitimli köpekleri "Ocak" ile "Yengi" otizmli çocuklara gösteri sundu

AA - Oktay Özden - Güncel
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Son dakika haberi: Jandarmanın eğitimli köpekleri 'Ocak' ile 'Yengi' otizmli çocuklara gösteri sundu

Son dakika haberler: Antalya'da jandarmanın özel eğitimli köpekleri "Ocak" ile Yengi" bu kez otizmli çocuklar ve anneleri için gösteri yaptı.

Antalya'da jandarmanın özel eğitimli köpekleri "Ocak" ile Yengi" bu kez otizmli çocuklar ve anneleri için gösteri yaptı.

Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim alan 6 otizmli çocuk, anneleriyle Antalya İl Jandarma Komutanlığının Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki köpek timini ziyaret etti.

Otizmli bireylerin rehabilitasyon süreçlerinin parçası olarak ve sosyokültürel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla gerçekleşen ziyarette, "Ocak" ile "Yengi" adlı köpeklerin gösterisi ilgi çekti.

AA / Oktay Özden - Güncel

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