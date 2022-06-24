Son dakika haberi | Jandarmadan Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme - Haberler

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Son dakika haberi | Jandarmadan Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika haberi | Jandarmadan Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme

Son dakika haberlerine göre Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının yöneticilerine işlem yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan hesapların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerce incelenen 2 bin 733 hesaptan 130'unda suç işlendiği tespit edilerek, 23 hesap kullanıcısı ve yöneticisi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

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