Antalya'da 105 litre kaçak alkol ele geçirildi
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak alkol ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde şüpheli T.Ö'nün aracında kaçak içki olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, zanlının aracında 105 litre kaçak alkol, 57 malt aroması, 16 viski aroması, 4 gliserin ve 9 anason ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel