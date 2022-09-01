Son dakika haberi: Jandarmada görevli saldırı köpeği 'Maşa' da TEKNOFEST'te

Son dakika gündem haberi... Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" silahlı veya silahsız saldırganı etkisiz hale getirmek için ekiplere destek oluyor.

Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" silahlı veya silahsız saldırganı etkisiz hale getirmek için ekiplere destek oluyor.

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli Maşa, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te katılımcıların ilgisini çekiyor.

Mağara, sığınak, bina, araç, özel operasyonlarında jandarma ekiplerine yardımcı olan Maşa, toplumsal olaylarda saldırı ve takip amaçlı kullanılıyor.

Keskin burnunun yanı sıra emirlere itaatiyle jandarmanın vazgeçilmezi olan Maşa, tüm görevlerinde uzman köpek operatörüne eşlik ediyor.

TEKNOFEST KARADENİZ'de İçişleri Bakanlığının standı önünde yapılan gösteride, senaryo gereği, bir silahlı saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendi.

Köpek operatörünün, "Silahını bırak, teslim ol" uyarısını dikkate almayan kişi, saldırmaya başladığı esnada, Maşa, saldırganı kolundan ısırarak etkisiz hale getirdi.

Maşa, köpek operatörünün olay yerinde üst araması yaptığı sırada da sahibinin yanından ayrılmadı.

Üst araması yapıldığı esnada kaçmaya çalışan saldırgan, Maşa tarafından ısırılarak tekrar etkisiz hale getirildi.

İlgiyle izlenen gösteride köpek operatörü ile Maşa, alkış aldı.