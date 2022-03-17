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Son dakika haberleri | Kayseri'de jandarma personeline ilk yardım kursu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haberleri | Kayseri'de jandarma personeline ilk yardım kursu

Son dakika haberlerine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timlerinde görevli personel için ilk yardım kursu düzenlendi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timlerinde görevli personel için ilk yardım kursu düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında görevli trafik ve asayiş timlerinde görevli personele, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 7 dönem halinde ilk yardım kursu verildi.

Trafik kazalarında kazazedelere ilk yardımın yapılması, sağlık ekiplerinin kaza mahallinde emniyetinin alınması ve kazazedelerin sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde sevk edilmesi konularında eğitimler devam ediyor.

Son dakika haberleri | Kayseri'de jandarma personeline ilk yardım kursu

Son dakika haberleri | Kayseri'de jandarma personeline ilk yardım kursu

Son dakika haberleri | Kayseri'de jandarma personeline ilk yardım kursu

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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