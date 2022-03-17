Son dakika haberi... JANDARMA, KANSER HASTASINI SIRTINDA HELİKOPTERE TAŞIDI

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan Yeniyazı köyünde rahatsızlanan mide kanseri Abdulsami Tezel (48), bölgeye sevk edilen helikoptere jandarmanın sırtında taşınarak, hastaneye yetiştirildi.

Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde yaşayan ve ağrıları artan mide kanseri Abdulsami Tezel'in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle UMKE ve jandarma devreye sokularak, askeri helikopterle bölgeye ulaşıldı. Eve ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından Tezel'i tedavi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürmeye karar verdi. Tezel, önce bir yakını ardından da jandarmanın sırtında taşınarak helikoptere taşındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan Tezel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.