Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Eskişehir Valiliği önünde Ayyıldız tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ayyıldız, Çetin'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Orgeneral Çetin ise Eskişehir'de bulunduğu için memnun olduğunu dile getirerek, Vali Ayyıldız'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy hazır bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin beraberindekilerle İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şubelerini de ziyaret etti.