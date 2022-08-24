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Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kurtoğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

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Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kurtoğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Son dakika gündem haberi... Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Kurtoğlu ve beraberindekiler, Valilikte Hacıbektaşoğlu tarafından karşılandı.

Daha sonra Kurtoğlu ve Vali Hacıbektaşoğlu makamda bir süre görüştü.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretlerinden dolayı Kurtoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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