Son dakika haberi: Jandarma ekipleri Kandıra yolunda denetim gerçekleştirdi
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Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de jandarma ekiplerince, mavi bayraklı plajlarıyla önemli turizm merkezlerinden Kandıra'nın ulaşım güzergahında kontrol noktası oluşturdu.
Kocaeli'de jandarma ekiplerince, mavi bayraklı plajlarıyla önemli turizm merkezlerinden Kandıra'nın ulaşım güzergahında kontrol noktası oluşturdu.
Trafik ve Asayiş ekiplerince mobil karakol aracı konuşlandırılan D-605 kara yolunda denetimler sıkılaştırıldı.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulayan ekipler, kimlik, ehliyet, emniyet kemeri, ruhsat kontrolleri gerçekleştirdi.
Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uyarak yolculuk yapmaları konusunda uyardı.???????
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel