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Son dakika haberi! Jandarma ekipleri, Buca'daki ormanı temizledi

AA - Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haberi! Jandarma ekipleri, Buca'daki ormanı temizledi

Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda jandarma ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda jandarma ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, evsel atıkların doğada uzun süre kalmaması, cam şişelerin orman yangınlarına sebebiyet vermemesi ve çevre kirliğinin önlenmesine yönelik Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

Doğa gönüllülerinin de destek verdiği etkinlikte piknik alanlarında atıklar toplandı.

Öte yandan etkinliğe katılanlara da HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) broşürü dağıtılarak telefon uygulaması da tanıtıldı.

AA / Şafak Yel - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, Güncel, Haberler

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