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Son dakika haberi! İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı

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Son dakika haberi! İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı

Son dakika haberi... BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi'nde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 15 personel, 1 arazöz, 2 tanker ve 2 araçla müdahale ediyor. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

İznik Gölü Orhangazi İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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