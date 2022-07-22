İzmir gündem: Seferihisar'da Orman Yangını Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir Seferihisar’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile müdahale ediliyor. İzmir Seferihisar'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile müdahale ediliyor. Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgar alan bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. ANKA / Güncel Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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