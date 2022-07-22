İzmir gündem: Seferihisar'da Orman Yangını - Haberler

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İzmir gündem: Seferihisar'da Orman Yangını

ANKA - Güncel
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Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir Seferihisar’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile müdahale ediliyor.

İzmir Seferihisar'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile müdahale ediliyor.

Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter, 7 uçak, 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgar alan bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

ANKA / Güncel

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