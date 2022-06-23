Son dakika haberi | İzmir Jandarmasından 10 İlçede Uyuşturucu Operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 10 ilçede yapılan operasyonlarda 3 bin 178 kök kenevir ile 10 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi konusunda çalışamalarına devam eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

13- 20 Haziran arasında Bergama, Bornova, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş. Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ormanlık alan ve saksılara dikili halde 3 bin 178 kök kenevir ile 10 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKA / Güncel