Son dakika haberi... İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı. İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ???????yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı. Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Halil Fidan Açık Ceza İnfaz Kurumu İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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